WebCatalog
Blog Smith

Blog Smith

blogsmith.io

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blog Smith على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أنشئ محتوى على الطيار الآلي وتغلب على العوائق الإبداعية. BlogSmith هو أول نظام إدارة محتوى (CMS) مدعوم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدتك على إنتاج محتوى أفضل وتصبح الكاتب الأكثر إنتاجية على الإطلاق.

الموقع الإلكتروني: blogsmith.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blog Smith. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Ugcscripts

Ugcscripts

ugcscripts.com

Zekai

Zekai

zekai.co

Wordkraft

Wordkraft

wordkraft.ai

WriteAITech

WriteAITech

writeai.tech

Junia

Junia

junia.ai

Upword

Upword

upword.ai

Writeseed

Writeseed

writeseed.com

Kafkai

Kafkai

kafkai.com

Typli.ai

Typli.ai

typli.ai

99WEB AI

99WEB AI

99webdesign.net

Swell AI

Swell AI

swellai.com

AI Writer

AI Writer

ai-writer.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية