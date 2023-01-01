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BeAddy

BeAddy

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الموقع الإلكتروني: be-addy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BeAddy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أداة التخطيط الإعلامي عبر الإنترنت قم بإنشاء خطط الوسائط الخاصة بك على الإنترنت وجدولتها وتحسينها بكفاءة. كن متحكمًا واحصل على رؤى ثاقبة لجميع حملاتك التسويقية عبر الإنترنت مع BeAddy.

الموقع الإلكتروني: be-addy.com

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