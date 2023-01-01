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BasiCompta

BasiCompta

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: basicompta.fr

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BasiCompta على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الحل المحاسبي لأمناء صناديق الجمعيات!

الموقع الإلكتروني: basicompta.fr

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BasiCompta. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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