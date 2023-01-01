الخلفية لتطبيقات LLM. تضمين وتخزين المستندات والصور والمزيد. سير عمل استرجاع عالي الأداء دون أي عمل إضافي.

الموقع الإلكتروني: baseplate.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Baseplate. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.