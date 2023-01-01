WebCatalog

Bartesian

Bartesian

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: bartesian.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bartesian على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل شركة Bartesian على الارتقاء ببار منزلك من خلال صانع الكوكتيلات الحائز على جوائز والذي يقوم بإعداد الكوكتيلات المتميزة عند الطلب.

الموقع الإلكتروني: bartesian.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bartesian. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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