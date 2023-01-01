WebCatalog
Barn2Door

Barn2Door

barn2door.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Barn2Door على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يقوم Barn2Door بتشغيل المزارع المحلية عبر الإنترنت - علامتك التجارية ومنتجاتك وعملائك.

الموقع الإلكتروني: barn2door.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Barn2Door. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Family Dollar

Family Dollar

familydollar.com

PriceSpider

PriceSpider

pricespider.com

Inflact

Inflact

inflact.com

Distribution Innovation

Distribution Innovation

di.no

Browze

Browze

browze.com

Infomaniak kSuite

Infomaniak kSuite

infomaniak.com

ACTIVE.com

ACTIVE.com

active.com

CustomCat

CustomCat

customcat.com

Shed Suite

Shed Suite

shedsuite.com

Avery

Avery

avery.com

Convas

Convas

convas.io

Glue Loyalty

Glue Loyalty

glueloyalty.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية