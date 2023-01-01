WebCatalog
Bannerbear

Bannerbear

bannerbear.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bannerbear على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أتمتة وتوسيع نطاق التسويق الخاص بك. يساعدك Bannerbear على إنشاء صور مرئية لوسائل التواصل الاجتماعي ولافتات التجارة الإلكترونية والمزيد تلقائيًا من خلال واجهة برمجة التطبيقات والتكاملات الخاصة بنا

الموقع الإلكتروني: bannerbear.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bannerbear. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Abyssale

Abyssale

abyssale.com

Skeepers

Skeepers

octoly.com

Nuelink

Nuelink

nuelink.com

PIPE17

PIPE17

pipe17.com

Reply.io

Reply.io


Postly

Postly

usepostly.com

Tensor Social

Tensor Social

tensorsocial.com

Sociamonials

Sociamonials

sociamonials.com

Breeze AI

Breeze AI

breeze.ai

Practina

Practina

practina.com

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

PlatePose

PlatePose

platepose.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية