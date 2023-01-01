قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Backend.AI عبارة عن منصة لإدارة الموارد السحابية. سواء كنت عالمًا أو مهندس DevOps أو مؤسسة أو أحد هواة الذكاء الاصطناعي، فإن موارد وحدة معالجة الرسومات الجزئية في Backend.AI تسمح لك بالتوسع بكفاءة عند الطلب.

الموقع الإلكتروني: backend.ai

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