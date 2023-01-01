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Backend.AI

Backend.AI

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الموقع الإلكتروني: backend.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Backend.AI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Backend.AI عبارة عن منصة لإدارة الموارد السحابية. سواء كنت عالمًا أو مهندس DevOps أو مؤسسة أو أحد هواة الذكاء الاصطناعي، فإن موارد وحدة معالجة الرسومات الجزئية في Backend.AI تسمح لك بالتوسع بكفاءة عند الطلب.

الموقع الإلكتروني: backend.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Backend.AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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