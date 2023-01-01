المنصة الإلكترونية التي تدعم الخدمات المهنية. B12 هو منشئ مواقع الويب الوحيد المتكامل الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يجعل من السهل على مقدمي الخدمات المحترفين جذب العملاء وكسبهم وخدمتهم عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: b12.io

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