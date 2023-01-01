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تتيح منصة إدارة الأحداث من Aventri لآلاف العلامات التجارية إنشاء أحداث افتراضية ومختلطة وشخصية جذابة تربط الأشخاص حول العالم.

الموقع الإلكتروني: eventscloud.com

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