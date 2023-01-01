WebCatalog
AutoNation

AutoNation

autonation.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AutoNation على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ابحث عن سيارتك الجديدة أو السيارة المستعملة أو الشاحنة أو سيارة الدفع الرباعي التالية بما في ذلك الأسعار والميزات، أو ابحث عن تاجر سيارات قريب منك، أو احسب المدفوعات أو حدد موعدًا للخدمة وغير ذلك الكثير على موقع AutoNation.com.

الموقع الإلكتروني: autonation.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AutoNation. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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