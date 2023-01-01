يهدف Artbreeder إلى أن يكون نوعًا جديدًا من الأدوات الإبداعية التي تمكّن المستخدمين من الإبداع من خلال تسهيل التعاون والاستكشاف. في الأصل Ganbreeder، بدأت كتجربة في استخدام التربية والتعاون كطرق لاستكشاف المساحات عالية التعقيد.

الموقع الإلكتروني: artbreeder.com

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