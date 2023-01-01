WebCatalog
Artbreeder

Artbreeder

artbreeder.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Artbreeder على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يهدف Artbreeder إلى أن يكون نوعًا جديدًا من الأدوات الإبداعية التي تمكّن المستخدمين من الإبداع من خلال تسهيل التعاون والاستكشاف. في الأصل Ganbreeder، بدأت كتجربة في استخدام التربية والتعاون كطرق لاستكشاف المساحات عالية التعقيد.

الموقع الإلكتروني: artbreeder.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Artbreeder. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Personal.ai

Personal.ai

personal.ai

Dropshare

Dropshare

dropshare.cloud

Gmelius

Gmelius

gmelius.io

GitMind

GitMind


KrockIO

KrockIO

krock.io

Nasdaq Boardvantage

Nasdaq Boardvantage

nasdaq.com

Simul

Simul

simuldocs.com

easel.ly

easel.ly

easel.ly

Bugcutter

Bugcutter

bugcutter.com

Zoho Connect

Zoho Connect


Mozilla Hubs

Mozilla Hubs

hubs.mozilla.com

Amino

Amino

aminoapps.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية