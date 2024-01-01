بدائل - Archie
Botpress
botpress.com
أنشئ روبوتات الدردشة ChatGPT، بسرعة مدهشة 🚀. أول منشئ روبوتات الدردشة من الجيل التالي مدعوم من OpenAI. أنشئ روبوتات تشبه ChatGPT لمشروعك أو عملك لإنجاز المهام. 🎯
Voiceflow
voiceflow.com
المنصة التعاونية لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي. تستخدم الفرق Voiceflow لتصميم واختبار وتشغيل وكلاء الدردشة أو الذكاء الاصطناعي الصوتي - معًا وبشكل أسرع وعلى نطاق واسع.
Clarifai
clarifai.com
Clarifai هي منصة إنتاج Full Stack AI وLLM ورؤية الكمبيوتر الرائدة لنمذجة بيانات الصور والفيديو والنصوص والصوت غير المنظمة.
Together AI
together.ai
أسرع منصة سحابية لبناء وتشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
Saturn Cloud
saturncloud.io
محبوب من قبل علماء البيانات، وتحكمه تكنولوجيا المعلومات. الحل الشامل الخاص بك لعلوم البيانات وتطوير التعلم الآلي والنشر وخطوط أنابيب البيانات في السحابة.
Chooch
chooch.ai
تساعد حلول رؤية الكمبيوتر من Chooch الشركات على أتمتة المراجعة المرئية لبيانات الفيديو والصور الخاصة بها لاكتشاف وفهم أهمية العناصر المرئية الأكثر دقة - كل ذلك في الوقت الفعلي لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لدفع قرارات العمل.
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB عبارة عن منصة LLM Ops لضبط وتقييم LLMs، مما يمكّن فرق التكنولوجيا العامة من إنشاء نماذج مخصصة للذكاء الاصطناعي بسهولة.
Katonic.ai
katonic.ai
أنشئ تطبيقات ذكاء اصطناعي قوية في دقائق معدودة على منصة Katonic Geneative AI Platform بدون أي تعليمات برمجية. عزز إنتاجيتك أنت وموظفيك، وعزز تجربة العملاء، وقم بأشياء لا يمكن أن تفعلها سوى المؤسسات الكبيرة، كل ذلك باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي. * لا توجد مهارات الترميز المطلوبة. * أمان على...
Aporia
aporia.com
استخدم إمكانية ملاحظة تعلم الآلة من Aporia لاكتشاف الانحراف وتدهور النموذج، وإدارة النماذج بشكل مركزي، وشرح التنبؤات، وتحسين نماذج تعلم الآلة في الإنتاج.
BentoCloud
bentoml.com
سحابة بدون خادم للذكاء الاصطناعي - BentoCloud عبارة عن منصة مُدارة بالكامل لبناء وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر تسليمًا سريعًا للمنتجات لفرق الذكاء الاصطناعي. BentoML هي منصة لمهندسي البرمجيات لبناء منتجات الذكاء الاصطناعي.
Vocode
vocode.dev
يوفر Vocode أدوات وتجريدات لإنشاء أي نوع من التطبيقات الصوتية بالإضافة إلى LLMs. تتضمن أمثلة الأشياء التي يمكنك إنشاؤها باستخدام Vocode إعداد LLMs للرد على/إجراء المكالمات الهاتفية، والعمل كمساعدين شخصيين، والانضمام إلى اجتماعات Zoom، والمزيد. ما يوفره Vocode: * تجريدات المحادثة (البث المباشر، القا...
Vext
vextapp.com
Vext: نظام التشغيل LLMOps Vext عبارة عن منصة LLMOps مبتكرة، تقدم تجربة "Zapier for AI" للمستخدمين الذين يرغبون في حظر مسار LLM الخاص بهم بسرعة وعلى نطاق واسع. باستخدام Vext، يمكنك تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة بسهولة وسرعة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملك وبياناتك الفريدة. فهو لا يوفر...
PromptPrivacy
promptprivacy.com
يعد Prompt Privacy نظام تشغيل متطور من الجيل الأول للذكاء الاصطناعي تم تطويره خصيصًا لتلبية الحاجة المتزايدة للخصوصية والأمان في عصر الذكاء الاصطناعي. بفضل تصميمها الفريد الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية، توفر Prompt Privacy منصة سهلة الاستخدام وبديهية للمحترفين والشركات التجارية والمؤسسات لتسخير ق...
Promptly
trypromptly.com
منصة ذكاء اصطناعي توليدية منخفضة التعليمات البرمجية للمؤسسات مما يجعل الذكاء الاصطناعي في متناول كل مؤسسة.
Predibase
predibase.com
Predibase هي الطريقة الأسرع والأكثر فعالية لإنتاج LLMs مفتوحة المصدر. باعتبارها منصة المطورين لتدريب وخدمة LoRA، تسهل Predibase على الفرق الهندسية ضبط وخدمة أي LLM مفتوح المصدر على البنية التحتية الحديثة في السحابة بأقل تكلفة ممكنة. تم تصميم Predibase بواسطة الفريق الذي أنشأ منصات الذكاء الاصطناعي...
Preamble
preamble.com
توفر Preamble منصة سهلة الاستخدام وسوقًا لسياسات الذكاء الاصطناعي لتعزيز سلامة وأمن أنظمة الذكاء الاصطناعي وأنظمة LLM. نحن نمكن الشركات من فرض حواجز حماية الذكاء الاصطناعي للسلامة والخصوصية والأمن والامتثال. Preable, Inc. هي شركة يقودها المخضرم.
PentaPrompt
pentaprompt.com
PentaPrompt هو تطبيق ويب يوفر الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي القوية. إنه يفيدك من خلال تقديم إنشاء مخصص، وتبسيط التفاعلات مع نماذج الذكاء الاصطناعي، ومنحك إمكانية الوصول إلى أفضل النماذج من موفري خدمات متعددين، كل ذلك في مكان واحد.
Opentune
opentune.ai
Opentune، تطبيق متطور مصمم لعشاق الذكاء الاصطناعي والمطورين والمبتكرين. يقدم Opentune منصة شاملة لإدارة نماذج اللغات الكبيرة وتخصيصها والتفاعل معها. يقدم Opentune دعمًا مخصصًا وبنية تحتية قوية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات شركتك. إعطاء الأولوية للأمن والاستعداد لدفع تطوير أعمالك إلى الأمام.
MarkovML
markovml.com
في MarkovML، تتمثل مهمتنا في تمكين المؤسسات من تسخير القوة التحويلية لبياناتها من خلال الذكاء الاصطناعي وتعزيز نمو أعمالها. نحن نعمل على تمكين العاملين في مجال المعرفة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية، مما يتيح لهم التركيز على المهام الإستراتيجية. تتيح منصتنا التعاونية والمرتكزة ...
Lakera
lakera.ai
يعمل Lakera Guard على تمكين المؤسسات من إنشاء تطبيقات GenAI دون القلق بشأن الحقن الفوري وفقدان البيانات والمحتوى الضار ومخاطر LLM الأخرى. تعتمد قدرات Lakera Guard على قواعد بيانات خاصة تجمع بين الرؤى من تطبيقات LLM، وGandalf، والبيانات مفتوحة المصدر، وأبحاث تعلم الآلة المخصصة لدينا.
GradientJ
gradientj.com
تساعد GradientJ فرق الإنتاج على نشر نماذج لغوية كبيرة على نطاق واسع. تستخدمنا الشركات لإنشاء تطبيقات مدعومة بـ LLM ومراقبتها أثناء الإنتاج. يوفر تطبيقنا أدوات لإنشاء المطالبات ومقارنتها، وتتبع الأداء المباشر، وتحسين النماذج بشكل مستمر من التعليقات البشرية.
Defog
defog.ai
محلل الذكاء الاصطناعي على المستوى البشري لكل مستخدم في المؤسسة. انشر تحليلًا دقيقًا للبيانات بمساعدة الذكاء الاصطناعي باستخدام منصة Defog المتكاملة.
CalypsoAI
calypsoai.com
ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في الصناعات وانتشاره بشكل متزايد في الاستخدام اليومي، فإن المخاطر المرتبطة به ترتفع أيضًا. في CalypsoAI، نحن ندرك هذه المخاطر المتزايدة. من خلال حلول AISec المتقدمة لدينا، تتمثل مهمتنا في تمكين الشركات والمؤسسات الحكومية من خلال توفير منصات أمان رائدة للذكا...
ASKtoAI
asktoai.com
ASKtoAI هي أداة متقدمة لإنشاء المحتوى تعتمد على الذكاء الاصطناعي. فهو يُنشئ نصوصًا جذابة وصورًا مخصصة وتسجيلات صوتية فريدة ومقاطع فيديو متحركة، وكلها مصممة لتعزيز اتصالاتك المؤسسية والشخصية. قم بتحويل إبداعك مع ASKtoAI.
Insighto.ai
insighto.ai
Insighto.ai هو منشئ روبوتات المحادثة بالذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية. فهو يمكّنك من إنشاء روبوتات الدردشة ChatGPT المخصصة الخاصة بك والمدربة على بياناتك الفريدة. بفضل منصة Insighto البديهية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية، فإن إنشاء روبوت دردشة مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي يعد أمرًا خاليًا من...
GPTGuard.ai
gptguard.ai
حافظ على أمان وخصوصية جميع تفاعلات ChatGPT وتفاعلات LLM الأخرى. تستبدل تقنية GPTGuard البيانات الحساسة في مطالباتك ببيانات تركيبية دون التأثير على السياق. يمكنك الحصول على جميع مزايا ChatGPT دون أي مخاوف تتعلق بالخصوصية أو الأمان.
AICamp
aicamp.so
مع مزيج AICamp الفريد من الميزات مثل دعم Multi-LLM ومساحة العمل المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يمكنك جعل كل مهمة جماعية أسرع وأسهل وأكثر متعة.
Robust Intelligence
robustintelligence.com
تمكن تقنية Robust Intelligence المؤسسات من تأمين تحول الذكاء الاصطناعي الخاص بها من خلال حل آلي للحماية من تهديدات الأمن والسلامة. تتضمن منصة Robust Intelligence محركًا لاكتشاف نقاط الضعف في النماذج وتقييمها، بالإضافة إلى التوصية وتنفيذ حواجز الحماية اللازمة للتخفيف من التهديدات التي تواجه تطبيقات ا...
OctoAI
octo.ai
توفر OctoAI بنية تحتية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية وضبطها وتوسيع نطاقها. OctoAI يجعل النماذج تعمل لصالحك، وليس العكس. يحصل المطورون على وصول سهل إلى البنية التحتية الفعالة للذكاء الاصطناعي حتى يتمكنوا من تشغيل النماذج التي يختارونها، وضبطها لتناسب حالة الاستخدام الخاصة بهم، والتوسع من ...
Qualetics
qualetics.com
توفر Qualetics منصة ثورية للذكاء الاصطناعي تسهل عليك الاستفادة من علوم البيانات في أعمالك دون عوائق الموارد والبنية التحتية. يمكن للشركات من جميع الأحجام، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات، الاستفادة من منصة Qualetics لحل مشاكل الأعمال المعقدة ودفع النمو. تعمل Qualetics مع منتجك أو نظامك أو عمليتك لج...