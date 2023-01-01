يقوم الملايين من الأشخاص بالشراء والبيع عبر برامج المراسلة الفورية كل يوم. استفد من amoCRM للمبيعات القائمة على المراسلة، وأطلق العنان لطريقة جديدة تمامًا لبناء علاقات قيمة مع أهم العملاء المحتملين والعملاء.

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