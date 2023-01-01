WebCatalog
AkkenCloud

AkkenCloud

login.akken.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AkkenCloud على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

AkkenCloud هو النظام الأساسي الأكثر شمولاً والمعتمد على السحابة والمتاح لوكالات التوظيف والتوظيف، وهو مصمم لتبسيط سير عمل المكاتب الأمامية والمكاتب الداخلية والمكاتب الخلفية. مع استخدام منصة AkkenCloud، شهد العملاء زيادة في الكفاءة والمواضع والربحية. من خلال إدارة أكثر من 14.8 مليون مرشح و33000 مستخدم ضمن منصة واحدة، يستمر حجم ونجاح عملاء AkkenCloud في النمو يوميًا.

الموقع الإلكتروني: login.akken.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AkkenCloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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