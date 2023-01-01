AkkenCloud هو النظام الأساسي الأكثر شمولاً والمعتمد على السحابة والمتاح لوكالات التوظيف والتوظيف، وهو مصمم لتبسيط سير عمل المكاتب الأمامية والمكاتب الداخلية والمكاتب الخلفية. مع استخدام منصة AkkenCloud، شهد العملاء زيادة في الكفاءة والمواضع والربحية. من خلال إدارة أكثر من 14.8 مليون مرشح و33000 مستخدم ضمن منصة واحدة، يستمر حجم ونجاح عملاء AkkenCloud في النمو يوميًا.

الموقع الإلكتروني: login.akken.com

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