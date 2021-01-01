بدائل - AhaSend

SMTP

smtp.com

تعد SMTP واحدة من الشركات الرائدة في مجال خدمات البريد الإلكتروني السحابية وهي الآن جزء من Ziff Davis وMoz Group وCampaigner. بدءًا من أتمتة البريد الإلكتروني المتطورة وحتى البنية التحتية للبريد الإلكتروني وحلول الترحيل الفعالة من حيث التكلفة، فإننا نعمل على مستوى العالم. أول شركة تقدم بريدًا إلكتر...