WebCatalog
ADrPlexus

ADrPlexus

learn.adrplexus.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ADrPlexus على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد تطبيق ADrPlexus Medical Learning App مصدرًا رقميًا للأطباء، من خلال الجناح الفني لـ AdrPlexus. يعد تطبيقنا فريدًا من نوعه ويعمل كمكان شامل للطامحين للذهاب إلى التعلم الإلكتروني. المحتوى المنسق بأعلى نسبة من الجهد المبذول جنبًا إلى جنب مع النهج المفاهيمي والمحدد بالوقت يجعل تطبيق ADrPlexus أداة تعليمية فعالة جدًا لـ NeXT وINI-CET

الموقع الإلكتروني: adrplexus.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ADrPlexus. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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