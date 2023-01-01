قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يعمل برنامج 15Five على رفع مستوى أداء الموظفين ومشاركتهم من خلال طرح الأسئلة بشكل مستمر وبدء المحادثات الصحيحة.

الموقع الإلكتروني: 15five.com

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