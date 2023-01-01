WebCatalog

15Five

15Five

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الموقع الإلكتروني: 15five.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 15Five على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعمل برنامج 15Five على رفع مستوى أداء الموظفين ومشاركتهم من خلال طرح الأسئلة بشكل مستمر وبدء المحادثات الصحيحة.

الموقع الإلكتروني: 15five.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 15Five. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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