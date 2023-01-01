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12min

12min

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

12min هي منصة تختار وتقرأ وتلخص أهم الكتب الواقعية. ابدأ تجربتك المجانية واكتشف طريقة أسرع للتعلم!

الموقع الإلكتروني: 12min.com

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