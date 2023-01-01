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Zeepkist: Crash 2D

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Zeepkist: Crash 2D 是一款有趣的汽車遊戲，您的任務是用您的 Zeepkist 創造最壯觀的碰撞以獲得高分！從你選擇的姿勢開始，以最大的力量釋放你的 Zeepkist，並在正確的時間左右操縱你的角色，然後再發射它們。 Yeet 的這項行動會造成最終的傷害！你造成的混亂越多，你賺到的金幣就越多。將您的收入用於購買不同的汽車、配件和道路上的障礙物。您也可以使用硬幣來解鎖遊戲中的眾多地圖。你能讓你擁有的每一個 Zeepkist 都崩潰嗎？

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