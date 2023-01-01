WebCatalog
We Become What We Behold

We Become What We Behold

poki.com

遊玩 Web 版

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「We Become What We Behold」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

《我們成為我們所看到的》是一款由尼基凱斯 (Nicky Case) 製作的點擊遊戲。在這個獨特的 5 分鐘遊戲中，玩家用相機捕捉新聞。選擇框架中包含的內容和排除的內容決定了《正方形和圓形》故事的其餘部分。首先捕捉圓形和方形之間的小誤解，然後觀察您的決定如何增加圓形和方形之間的緊張關係。可以說，這款遊戲揭示了社群媒體如何將微小的差異放大為巨大的怪物。現在繼續開始做你的工作，直到故事的高潮在你眼前（或鏡頭）展開。在“我們成為我們所看到的”中，您會選擇和平還是暴力？拖曳相機指示器並點擊以獲取照片。確保拍攝獨特且精彩的照片。《We Come What We Behold》由 Nicky Case 創作。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！確保在 Patreon 上支援開發者。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 We Become What We Behold 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

We Become What We Behold

We Become What We Behold

now.gg

Super Girl Story

Super Girl Story

poki.com

Nonogram

Nonogram

poki.com

Chopstick Cooking

Chopstick Cooking

poki.com

Bouncy Woods

Bouncy Woods

poki.com

Finger Cook

Finger Cook

poki.com

Jellymoji

Jellymoji

poki.com

Google Feud

Google Feud

poki.com

Line Up: Dots!

Line Up: Dots!

poki.com

Super Bike the Champion

Super Bike the Champion

poki.com

Gem 11

Gem 11

poki.com

Stickjet Challenge

Stickjet Challenge

poki.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策