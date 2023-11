We Become What We Behold

《我們成為我們所看到的》是一款由尼基凱斯 (Nicky Case) 製作的點擊遊戲。在這個獨特的 5 分鐘遊戲中,玩家用相機捕捉新聞。選擇框架中包含的內容和排除的內容決定了《正方形和圓形》故事的其餘部分。首先捕捉圓形和方形之間的小誤解,然後觀察您的決定如何增加圓形和方形之間的緊張關係。可以說,這款遊戲揭示了社群媒體如何將微小的差異放大為巨大的怪物。現在繼續開始做你的工作,直到故事的高潮在你眼前(或鏡頭)展開。在“我們成為我們所看到的”中,您會選擇和平還是暴力?拖曳相機指示器並點擊以獲取照片。確保拍攝獨特且精彩的照片。《We Come What We Behold》由 Nicky Case 創作。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲!確保在 Patreon 上支援開發者。

