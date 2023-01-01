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Gem 11 是一款益智遊戲，您必須將相同大小、顏色和數量的寶石連接在一起，由 Stefan Nikolic 創建。這款優雅的益智遊戲以流行的 2048 遊戲為基礎，將把你推向極限。在您的桌上型電腦或行動裝置上免費玩 Poki 上的 Gem 11，看看您可以製作多少種寶石組合！這款流暢的 HTML5 遊戲是測試您的拼圖技能的完美方式。控制：滑鼠 - 點擊並拖曳以連接寶石專業提示：不要忘記查看您接下來會獲得哪種類型的石頭。寶石上方黑色圓圈中的數字告訴您在空的地方會得到什麼樣的寶石。關於創建者：Gem 11 是由來自塞爾維亞的 Stefan Nikolic 創建的。

網站： poki.com

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