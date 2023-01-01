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Sausage Flip

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Sausage Flip 是一款街機遊戲，您可以體驗用瞪大眼睛扔香腸的獨特挑戰。您可以透過向後拖曳手指或滑鼠來瞄準，然後鬆開手指或滑鼠來射擊香腸。但請注意 - 遊戲並不像聽起來那麼簡單。你需要在不從平台上掉下來的情況下到達終點線，平台上充滿了令人驚訝但往往危險的物體，如火箭汽車、軟塊、旋轉裝置等等！當你繼續玩的時候，你將解鎖許多很酷的皮膚和服裝，以你喜歡的方式設計你的香腸。不要忘記與您的朋友分享遊戲，向大家展示誰是最熱門的狗！向後拖動手指或滑鼠瞄準，鬆開即可射擊。Sausage Flip 是由 Madbox 創建的。 Poki 上還有其他傳奇技能遊戲：Stickman Hook、Parkour Ra​​ce、Idle Ants 和 Zen Blocks。您可以在 Poki 上免費玩 Sausage Flip。Sausage Flip 可以在電腦和手機、平板電腦等行動裝置上玩。

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