RunMan: Race around the World 是一款平台遊戲，作為世界上最快的跑者，您需要透過不斷奔跑來證明自己！只需奔向終點並克服路上的任何障礙即可。記得要積蓄動力才能跑得更快！跑步既輕鬆又有趣！現在就讓我們一起享受跑步吧！

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 RunMan: Race Around the World 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。