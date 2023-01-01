Icycle 是一款技巧遊戲，你是個赤裸裸的騎車者，獨自生活在致命的後世界末日世界。沒有朋友，沒有敵人，也沒有人可以愛，體驗一個真正寒冷嚴酷的世界，危險是你唯一的興奮。騎著你的自行車穿過時間凍結的星球，在冰冷的斜坡上機動，避開危險的冰柱，戳破所有的氣泡，並嘗試享受這片美麗的風景。由於周圍沒有人會評判你，所以你可以穿任意多可笑的衣服。你能到達冰凍海洋軌道的盡頭來贏得這場遊戲嗎？騎行 - A/D 或左/右箭頭跳躍 - W 或向上箭頭自行車是由 Damp Gnat Games 創建的。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！您可以在 Poki 上免費玩 Icycle。Icycle 目前只能在您的電腦上玩。

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