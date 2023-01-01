Icycle
poki.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Icycle」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
Icycle 是一款技巧遊戲，你是個赤裸裸的騎車者，獨自生活在致命的後世界末日世界。沒有朋友，沒有敵人，也沒有人可以愛，體驗一個真正寒冷嚴酷的世界，危險是你唯一的興奮。騎著你的自行車穿過時間凍結的星球，在冰冷的斜坡上機動，避開危險的冰柱，戳破所有的氣泡，並嘗試享受這片美麗的風景。由於周圍沒有人會評判你，所以你可以穿任意多可笑的衣服。你能到達冰凍海洋軌道的盡頭來贏得這場遊戲嗎？騎行 - A/D 或左/右箭頭跳躍 - W 或向上箭頭自行車是由 Damp Gnat Games 創建的。這是他們在 Poki 上的第一款遊戲！您可以在 Poki 上免費玩 Icycle。Icycle 目前只能在您的電腦上玩。
網站： poki.com
免責聲明：WebCatalog 與 Icycle 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。