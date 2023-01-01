在 Papa's Wingeria 烹調又辣又辣的雞翅！扮演 Chuck、Mandi 或您自己的客戶角色。接受顧客的翅膀訂單，然後前往油炸站。徹底煮熟翅膀，然後沾上美味的醬汁。花錢安排一頓豐盛的大餐！

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