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Papa's Pancakeria

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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

與庫柏和普魯登斯一起在煎餅店工作！接受飢餓顧客的訂單，然後前往燒烤站。用新鮮麵糊烹飪煎餅，並在製作站自訂每個訂單。將煎餅疊在一起，添加配料，然後為您的顧客服務！

網站： poki.com

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