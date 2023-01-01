Olly's Medal Run

在奧利的獎牌跑中贏得所有奧運比賽項目！這項運動挑戰結合了夏季奧運會的多項活動。您的全明星運動員可以快速奔跑、跨越障礙並以破紀錄的速度游泳。進入下一個區域後，您必須完成一個全新的事件！嘗試贏得即興拳擊和足球比賽以繼續收集金牌。然後，選擇一套新制服，為不同的國家贏得獎牌。取得勝利的方法有很多！

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