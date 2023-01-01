Fruity Cubes
poki.com
還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上「Fruity Cubes」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
Fruity Cubes 是一款美味的方塊爆破益智遊戲，由 Ziango 開發。每個人都喜歡有很多新鮮水果的熱帶島嶼！搭配你的水果方塊，完成一條完整的線，並在這個棘手的益智遊戲中賺取積分。 Fruity Cubes Island 的每個關卡都有一個目標供您實現，並且透過更小的遊戲板和更複雜的水果方塊變得越來越難。您將在 Poki 上的 Fruity Cubes 中炸開多少個方塊？控制：滑鼠 - 拖放您的水果方塊 關於創建者：Fruity Cubes 由總部位於荷蘭的 Ziango 創建。
網站： poki.com
免責聲明：WebCatalog 與 Fruity Cubes 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。
您可能也會喜歡
Fruit Masher FRVR
fruitmasher.frvr.com
Jewels FRVR
jewels.frvr.com
Cube Master 3D - Match Puzzle
now.gg
Cat Room Blast
poki.com
Cube Wave
poki.com
Blast Friends: Match 3 Puzzle
now.gg
Cubes Empire Champions
now.gg
Match Arena
poki.com
Shape Fold
poki.com
Beecoins Inc
poki.com
Four in a Row
poki.com
Brain Test: Tricky Puzzles
poki.com