Fruity Cubes 是一款美味的方塊爆破益智遊戲，由 Ziango 開發。每個人都喜歡有很多新鮮水果的熱帶島嶼！搭配你的水果方塊，完成一條完整的線，並在這個棘手的益智遊戲中賺取積分。 Fruity Cubes Island 的每個關卡都有一個目標供您實現，並且透過更小的遊戲板和更複雜的水果方塊變得越來越難。您將在 Poki 上的 Fruity Cubes 中炸開多少個方塊？控制：滑鼠 - 拖放您的水果方塊 關於創建者：Fruity Cubes 由總部位於荷蘭的 Ziango 創建。

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