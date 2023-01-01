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Fatcat 是 Nitrome 製作的射擊遊戲。翱翔在城市的天空，擊敗頑固的細菌！引導貓和老鼠擺脫困境。你可以隨時發射家禽的爆炸射線。用蛋糕餵你的貓，以增強他的能力並激活巨型打嗝！移動滑鼠：用箭頭鍵四處移動按住滑鼠左鍵進行射擊移動貓：用WASD四處移動餵貓以釋放巨型激光 Fatcat 已創建由 Nitrome開發為Flash 遊戲，後來由AwayFL 在HTML5 中為Poki 進行模擬。在Poki 上玩Nitrome 的其他Flash 遊戲： Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Baddler-Cream 2、 Iceream 2、Bad- Cream 3 、洞穴混亂、叛亂、天線、雙發、測試對象綠色和測試對象藍色

網站： poki.com

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