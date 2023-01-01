Bullethead 是一款街機技能遊戲，您可以擊落外星入侵者，拯救人類免於滅絕！復活陣亡的戰友，打造一支強大的軍隊，為你的事業而戰。你將用霓虹綠的致命球體轟炸每一個外星威脅。收集快速射擊和三重射擊獎勵，輕鬆獲勝！四處移動、跳躍和射擊，贏得勝利！還有兩人模式。玩家1：使用M 跳躍進行射擊，使用N 方向鍵水平移動按住箭頭鍵向另一位玩家捐贈生命玩家2：使用G 跳躍進行射擊，使用H 進行水平移動，按住S向其他玩家捐贈生命另一個玩家Bullethead是由Nitrome創建的Flash遊戲，後來由AwayFL在HTML5中為Poki進行模擬。在Poki 上玩Nitrome 的其他Flash 遊戲： Swindler 2、Avalanche、Cave Chaos 2、Enemy 585、Silly Sausage、Swindler、Coil、Cold Storage、Twin Shot 2、Bad Ice-Cream、Baddler-Cream 2、 Iceream 2、Bad- Cream 3 、洞穴混亂、叛亂、天線、雙發、測試對象綠色和測試對象藍色

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