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Bike Trials Junkyard

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對於尋求史詩般刺激的人和腎上腺素激增的遊戲迷來說，《Bike Trials Junkyard》為您帶來了硬核賽道比賽的極限挑戰。駕駛全地形車穿越每個垃圾場，收集積分並解鎖新車輛，例如史詩般的 BMX 摩托車。全地形車的動作很棘手，因為任何猛烈加速、特技或減速都可能使您的自行車撞毀。您的目標是在 10 個賽道上衝向終點線，每個賽道都比上一個更具挑戰性且充滿障礙。 3D 圖形讓您身臨其境，讓您升級您的 ATV 或摩托車，同時感受腎上腺素在血管中流動的感覺。

網站： poki.com

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