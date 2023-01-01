對於尋求史詩般刺激的人和腎上腺素激增的遊戲迷來說，《Bike Trials Junkyard》為您帶來了硬核賽道比賽的極限挑戰。駕駛全地形車穿越每個垃圾場，收集積分並解鎖新車輛，例如史詩般的 BMX 摩托車。全地形車的動作很棘手，因為任何猛烈加速、特技或減速都可能使您的自行車撞毀。您的目標是在 10 個賽道上衝向終點線，每個賽道都比上一個更具挑戰性且充滿障礙。 3D 圖形讓您身臨其境，讓您升級您的 ATV 或摩托車，同時感受腎上腺素在血管中流動的感覺。

網站： poki.com

免責聲明：WebCatalog 與 Bike Trials Junkyard 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。