Blocky Trials
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在 Blocky Trials 中進行快節奏的摩托車冒險，在這款遊戲中，您將作為專業越野摩托車手努力克服瘋狂的挑戰。激烈而快速，有超過30 名獨特的騎手可供解鎖和挑選，每一位都有自己的能力，例如更快的速度、更好地操控更大的摩托車，或者更好地跳過路障和其他障礙。有 3 個關卡需要解鎖，每個關卡都比上一個更難。沿著路邊收集硬幣來解鎖新的騎手和摩托車，但要小心崎嶇不平的越野景觀、廢棄的城市景觀和棘手的港口。這是一款《我的世界》風格的駕駛遊戲，您的主要目標是在旅途中生存。
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