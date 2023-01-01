Narrow.One 是一款由 Pelican Party Studios 開發的 3D 多人射箭遊戲。參加快節奏的射箭活動，您和您的隊友嘗試在設計精美的城堡競技場中奪取敵人的旗幟。你只能使用弓和一些箭，所以要確保你的目標準確並且反應敏捷。邀請你的朋友和你一起玩，享受一起面對對手的快感。 Narrow.One 充滿樂趣！

網站： narrow.one

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