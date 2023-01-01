evowars.io

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鬥爭！殺！發展！ 歡迎來到 EvoWars！ 做好準備！你的任務是成為死亡競賽競技場中最強大的戰士！ 與成群的對手戰鬥！ 殺死你的對手並收集球體以獲得經驗和積分！ 在戰鬥中進化體型和皮膚，成為競技場中的全能巨人！ 解鎖全部 30 種進化！ ！ 請記住，尺寸很重要，但不是最重要的！大巨人通常會倒在小而快的戰士的劍下。 你能成為競技場上的傳奇巨人嗎？現在試試看！
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