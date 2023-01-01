Last Warriors

拿起你的劍，進入《最後的勇士》的擂台！從八個角色中選擇你最喜歡的角色並與你的朋友戰鬥。每個戰士都有自己的專長。例如，忍者哈魯速度很快，跳得很高，但他的攻擊沒有獵人卡拉那麼強。試試每一款戰鬥機，看看哪一款最適合您的遊戲風格！ 如果您自己玩，可以進入錦標賽模式！在這裡你將一一面對所有的勇士。只有最強大、最熟練的戰士才能走到最後並面對最終的老闆。你能打敗他們並成為最後的勇士的冠軍嗎？

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