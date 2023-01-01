植物界（科學家稱為Viridiplantae）的家譜廣闊而美麗……但也很複雜！ Metaflora 是一款測試您的園藝技能的遊戲，透過查看您在綠葉樹枝上的駕馭能力來判斷。 你的目標是透過盡可能少的猜測來找出今天的神秘植物。錯誤的猜測會根據分類等級（界、門、綱、目等）縮小答案範圍。您的猜測與答案越多，您對神秘植物的了解就越多。

網站： flora.metazooa.com

免責聲明：WebCatalog 與 Metaflora 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。