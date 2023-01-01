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離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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動物王國（希臘後生動物）充滿了我們的遠親……有些比其他的更遠！ Metazooa 是一款測試您對我們大家族樹的了解程度的遊戲。 您的目標是透過盡可能少的猜測來找出今天的神秘動物。錯誤的猜測會根據分類等級（界、門、綱、目等）縮小答案範圍。您的猜測與答案越多，您對神秘動物的了解就越多。

網站： metazooa.com

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