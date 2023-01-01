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每個猜測必須是一個單字。 Semantle 會告訴您它認為您的單字與秘密單字在語義上有多相似。與其他文字遊戲不同的是，它與拼字無關；而是與拼字有關。這是關於意義的。相似度值來自Word2vec。最高可能的相似度是 100（表示單字相同，你贏了）。理論上最低為-100，但實際上約為-34。我所說的“語義相似”，大致是“在新聞文章資料庫中的相似單字的上下文中使用”。 密語可以是任何詞類，但始終是單字。人們很容易只考慮名詞，因為這就是正常的語意猜詞遊戲的工作原理。不要陷入陷阱！由於我們的 Word2vec 資料集包含一些專有名詞，因此猜測區分大小寫。但我從秘密單字集中刪除了除小寫單字之外的所有單詞，如果您的單字與秘密單字相符但不區分大小寫，那麼您無論如何都會贏。因此，如果您想知道這個詞更像是“nice”還是“Nice”，您可以詢問這兩個詞。 「接近」指示器告訴您距離有多近——如果您的單字是距離目標單字最近的 1,000 個正常單字之一，則會給出排名（1000 是目標單字本身）。如果你的單字不是最接近的 1000 個單字之一，那麼你就是「冷」。 （所謂“正常”單字”，是指出現在非常大的英語單字清單中的非大寫單字；有很多大寫、拼字錯誤或晦澀的單字可能很接近，但不會獲得排名。這些單字得到標有“？ ？？」）。 您將需要六次以上的猜測。您可能需要進行數十次猜測。每天都會有一個新詞，一天從 UTC 午夜或您所在時間的 19:00 開始。

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