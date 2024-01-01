WebCatalog

ZoomMail

ZoomMail

還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop

使用 Web 應用程式

網站： zoommail.co.uk

使用 WebCatalog Desktop 上「ZoomMail」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Zoom Mail 於 2017 年誕生，由 David Hazzard 和 Gary Calladine 創立。 David 在過去 20 年裡一直從事電子郵件行銷工作，為企業提供電子郵件行銷技術的優勢。加里 (Gary) 在廣告銷售領域嶄露頭角，開始轉向完善數位策略，以提高業績並提高全球收益。 Zoom Mail 憑藉其出色且易於使用的拖放編輯器，可輕鬆建立響應式電子郵件行銷活動，從而快速追蹤行銷活動的開啟率和點擊率。

目錄:

Business
個人化軟體

網站： zoommail.co.uk

免責聲明：WebCatalog 與 ZoomMail 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

替代項

Brevo

Brevo

brevo.com

Klaviyo

Klaviyo

klaviyo.com

AfterShip

AfterShip

aftership.com

Duda

Duda

duda.co

Emma

Emma

myemma.com

Instapage

Instapage

instapage.com

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Customer.io

Customer.io

customer.io

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Sender

Sender

sender.net

MoEngage

MoEngage

moengage.com

Litmus

Litmus

litmus.com

您可能也會喜歡

VistaPrint

VistaPrint

vistaprint.com

Clever Elements

Clever Elements

cleverelements.com

Jellyreach

Jellyreach

jellyreach.com

TOPOL.io

TOPOL.io

topol.io

Editor X

Editor X

editorx.com

BriefYourMarket

BriefYourMarket

briefyourmarket.com

Acymailing

Acymailing

acymailing.com

Taximail

Taximail

taximail.com

MailBluster

MailBluster

mailbluster.com

Abyssale

Abyssale

abyssale.com

Postcards

Postcards

designmodo.com

Smaily

Smaily

smaily.com

探索

WebCatalog Desktop

技術支援

公司

法律資訊

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.