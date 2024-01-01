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Zoom Mail 於 2017 年誕生，由 David Hazzard 和 Gary Calladine 創立。 David 在過去 20 年裡一直從事電子郵件行銷工作，為企業提供電子郵件行銷技術的優勢。加里 (Gary) 在廣告銷售領域嶄露頭角，開始轉向完善數位策略，以提高業績並提高全球收益。 Zoom Mail 憑藉其出色且易於使用的拖放編輯器，可輕鬆建立響應式電子郵件行銷活動，從而快速追蹤行銷活動的開啟率和點擊率。

目錄 :

網站： zoommail.co.uk

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