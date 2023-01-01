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Soffront 提供屢獲殊榮的 CRM 和行銷平台以及全面管理的行銷服務。 25 年來，Soffront 已幫助數千家企業建立品牌、產生更多銷售線索並實現更多銷售。 Soffront 為客戶提供了一個專業的行銷團隊，作為他們自己的擴展團隊。提供的管理行銷服務包括網站設計、搜尋引擎優化、數位廣告和社交行銷服務。 Soffront 平台完全基於網絡，無需安裝任何東西，包括銷售線索管理、電子郵件和社交行銷、聲譽管理、銷售前景和預測、客戶服務等。此平台可使用拖放工具進行配置，無需編程或需要外部 IT 知識。

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