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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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Zen Educate 是一個簡單、精簡的平台，教師和助教可以在學校找到工作，而無需支付昂貴的中介費用。

網站： zeneducate.com

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