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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

Lithic 讓建立支付卡以啟用和控制支出變得簡單。 Lithic 的易於存取的構建塊專為開發人員設計，可縮短上市時間、釋放新的收入來源並隨著您不斷發展的業務而擴展。無論您是為客戶創建支付卡、優化後台運營還是簡化支付，Lithic 都可以讓您輕鬆開始，而無需費力地完成冗長的 MSA 或銷售演示。定價很簡單，沒有昂貴的月費。

網站： lithic.com

免責聲明：WebCatalog 與 Lithic 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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