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Lithic 讓建立支付卡以啟用和控制支出變得簡單。 Lithic 的易於存取的構建塊專為開發人員設計，可縮短上市時間、釋放新的收入來源並隨著您不斷發展的業務而擴展。無論您是為客戶創建支付卡、優化後台運營還是簡化支付，Lithic 都可以讓您輕鬆開始，而無需費力地完成冗長的 MSA 或銷售演示。定價很簡單，沒有昂貴的月費。
網站： lithic.com
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