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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

每次購買均可免費獲得一張新的虛擬卡。設定消費限額、製作一次性卡片或僅在某些商家使用的卡片。加入超過 10 萬多名用戶的行列，透過阻止因銀行卡受損、隱藏費用和忘記訂閱而產生的不必要費用，節省了 1 億美元。

網站： privacy.com

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