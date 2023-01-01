NEO LMS 是一個屢獲殊榮的智慧學習平台（ILP），被世界各地的學校和大學使用。 NEO LMS 是一個完整的解決方案，包含教育機構支援高效教學所需的所有基本工具。

網站： cypherlearning.com

免責聲明：WebCatalog 與 CYPHER LEARNING 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。