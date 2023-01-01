作為全球最大的 Moodle™ 供應商，Open LMS 協助組織和機構提供高效的線上學習和培訓解決方案。

網站： openlms.net

免責聲明：WebCatalog 與 Open LMS 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。