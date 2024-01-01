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Yordex Smart PO 可協助企業將發票處理成本降低高達 75%、提高可見度、優化現金流量並建立成功的買家/供應商關係。聰明的 PO 積極掌控局勢。一旦發送，他們將確保在最終付款之前完成，並盡可能減少您的參與。他們將自動核對、自動接收和自動付款，為您節省大量時間。啟動並執行 Yordex，幾乎不會中斷您目前的流程。與其他 AP 解決方案不同，Yordex 無需進行昂貴且耗時的流程重新設計，讓您從第一天起就可以最大限度地提高投資回報。
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