Amazon MTurk for Worker
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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。
可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！
離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。
封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。
想要完成任務嗎？使用這個應用程式。 Amazon Mechanical Turk (MTurk) 是一個眾包市場，讓個人和企業可以更輕鬆地將其流程和工作外包給可以虛擬執行這些任務的分散式勞動力。這可能包括從進行簡單的資料驗證和研究到更主觀的任務（例如調查參與、內容審核等）。 MTurk 讓公司能夠利用全球員工的集體智慧、技能和見解來簡化業務流程、增強資料收集和分析並加速機器學習開發。 儘管技術不斷進步，但人類仍然可以比電腦更有效地完成許多事情，例如審核內容、執行重複資料刪除或研究。傳統上，此類任務是透過僱用大量臨時勞動力來完成的，這既耗時又昂貴且難以擴展，或者已經完成。眾包是將耗時的手動專案分解為更小、更易於管理的任務的好方法，這些任務由分散式工作人員透過網路完成（也稱為「微任務」）。
網站： mturk.com
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