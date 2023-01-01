Amazon MTurk for Worker

想要完成任務嗎？使用這個應用程式。 Amazon Mechanical Turk (MTurk) 是一個眾包市場，讓個人和企業可以更輕鬆地將其流程和工作外包給可以虛擬執行這些任務的分散式勞動力。這可能包括從進行簡單的資料驗證和研究到更主觀的任務（例如調查參與、內容審核等）。 MTurk 讓公司能夠利用全球員工的集體智慧、技能和見解來簡化業務流程、增強資料收集和分析並加速機器學習開發。 儘管技術不斷進步，但人類仍然可以比電腦更有效地完成許多事情，例如審核內容、執行重複資料刪除或研究。傳統上，此類任務是透過僱用大量臨時勞動力來完成的，這既耗時又昂貴且難以擴展，或者已經完成。眾包是將耗時的手動專案分解為更小、更易於管理的任務的好方法，這些任務由分散式工作人員透過網路完成（也稱為「微任務」）。

網站： mturk.com

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