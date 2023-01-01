財政數據運營商 Yandex.OFD - 可靠且安全的數據存儲和業務自動化。 Yandex.OFD 收銀機。 24/7 支持。行動應用

網站： ofd.yandex.ru

免責聲明：WebCatalog 與 Яндекс ОФД 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。