Яндекс Радар

根據 Yandex.Metrica，自 2015 年以來俄羅斯搜尋引擎使用統計數據。俄羅斯搜尋引擎份額的動態變化（按週、月、年計算）。針對不同裝置和平台的部分 - iOS、Android、Mac OS、Windows。

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